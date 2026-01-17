Учёные дали прогноз на курортный сезон в 2026 году

Специалисты Института биологии южных морей РАН дали оптимистичный прогноз на лето 2026 года для черноморских курортов.

По итогам четырёх экспедиций учёные констатируют: спустя год после разлива мазута свежих следов загрязнения не обнаружено. Концентрации углеводородов в воде и на дне вернулись к природному фону, не угрожающему морским организмам и человеку, рассказывает «Российская газета».

Ключевую роль в очистке сыграли природные механизмы. В воде была зафиксирована высокая концентрация нефтеокисляющих бактерий, которые активно расщепляют остатки мазута. Исследования не выявили значимого ущерба для планктона, медуз и моллюсков. Их жизненные циклы не нарушены.

Полное самоочищение моря, прогнозируют эксперты, займёт ещё около трёх лет, однако, по оценкам учёных, к летнему сезону 2026 года качество морской воды будет соответствовать всем санитарным нормам. Главное условие — отсутствие новых утечек из повреждённых танкеров, остающихся на дне Керченского пролива. Мониторинг акватории планируют продолжен.

