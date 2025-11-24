Ученые прогнозируют магнитную бурю в середине недели из-за новой дыры на Солнце

Земля оказалась под воздействием потока солнечного ветра от корональной дыры №98, что может привести к слабой магнитной буре в среду и четверг.
Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, утром 25 ноября магнитосфера Земли перешла в возмущенное состояние. Величина геомагнитного индекса Кр достигла 4,67 единиц, что близко к уровню магнитной бури.
Как пояснил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, причиной возмущений стал поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры № 98, которая вышла на линию Солнце-Земля.
— Растёт вероятность магнитных бурь, — отметил он.
Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 65% на среду и четверг. Возмущения геомагнитного поля могут продолжаться до конца рабочей недели.
Корональные дыры — области в солнечной короне с пониженной температурой и плотностью плазмы, являющиеся источником солнечного ветра высокой скорости (прим.автора).
