Учёные проверили, можно ли верить известным сказкам

Специалисты проанализировали, соответствуют ли сюжеты сказок реальным физическим и биологическим законам. Оказалось, что многие события практически невозможны в жизни.

Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта совместно с Министерством науки и высшего образования России узнали, насколько далеки известные классические сказки от реальной жизни.

Для этого они взяли общеизвестные сказочные факты и рассмотрели их через призму точных наук.

Волосы Рапунцель: для отращивания 20-метровой косы потребовалось бы около 133 лет, но жизненный цикл волоса ограничен 7–10 годами, после чего он выпадает, достигнув максимум 1,5 м.

Сон Спящей красавицы: проспать 100 лет без последствий невозможно — человек умрёт от обезвоживания через несколько дней. Единственный теоретический способ долгого анабиоза — криозаморозка, но технология восстановления к жизни пока не существует.

Тыква-карета: вырастить тыкву до размеров полноценной кареты пока невозможно, однако австралийскому фермеру удалось проплыть 1,5 км на 407-килограммовом овоще.

Кот в сапогах: в своей шляпе кот мог бы унести не более 700 г золотых монет — около 115 гульденов (устаревшая денежная единица Австрийской империи — прим. автора) с горкой, учитывая объём головы животного и вес монет XVIII века.

Соловей-разбойник: чтобы «сдуть» богатырей, потребовался бы ветер скоростью не менее 500 км/ч и давлением 10 кПа, что сравнимо с мощным торнадо. Вихрь из сказки про «трех поросят», например, дует слабее, формируя ветер с давлением в 0,7-1 кПа и скоростью чуть больше 100 км/ч.

Мантия-невидимка: её создание потребовало бы многослойной структуры: внутри — легкий пористый материал, например, аэрогель, чтобы оптический индекс мантии был близок к воздуху. Ключевыми элементами стали бы наноразмерные метаповерхности и наноантенны, способные тонко управлять световыми волнами, заставляя их «огибать объект». Для реализации такой технологии нужны активные наноматериалы вроде графена или квантовых точек. Технология пока остается фантастической.

