Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Журналисту и писателю Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
02 февраля, 19:00 Статьи
Минздрав: детское апноэ можно лечить обычным солевым спреем

23:02

«Роскосмос» объявил о старте нового набора в отряд космонавтов

22:32

Чем запомнился этот день

22:20

Умерла заслуженная артистка России, актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

22:02

Учёные проверили, можно ли верить известным сказкам

21:32

Карельской журналистке Татьяне Польковой требуется помощь в реабилитации после инсульта

21:02

Жительнице посёлка Шальский в Карелии исполнилось 100 лет

20:32

Партия пшеницы из Ленобласти забракована в Карелии

20:02

Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы

19:31

Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака

19:03

144 жителя Карелии получили награды «Почётный донор России» в 2025 году

18:32

Набережную Петрозаводска украсили ледовые работы учащихся Школы скульпторов

18:01

В Карелии по просьбам жителей заасфальтировали более 50 км дорог

17:39

Цифровой комфорт: 4,5 тысячи умных устройств экосистемы «Ростелеком Ключ» подключили жители Петрозаводска в 2025 году

17:30

Проверка в Петрозаводском базовом медицинском колледже нарушений не выявила

17:26

Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды

17:16

Снег, гололед и до -23°С прогнозируют в Карелии 5 февраля

17:02

Владимир Любарский предстанет перед судом по делу о взятках

16:51

Карельские полицейские помогли эвакуировать пожилых людей при пожаре

16:41

Благотворительный фонд оплатит часть работ по созданию эскизов мозаики в Питкяранте

16:27

С 2026 года ветераны СВО могут получить господдержку на открытие своего дела на новых условиях

16:20

В Афганистане откроют кафедру пророческой медицины

16:10

Каждый шестой житель Карелии установил самозапрет на кредиты

15:55

Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша

15:46

Флешмоб в поддержку учителей Туокслахтинской школы Сортавальского округа запустили в Сети

15:37

Для молодёжи в Карелии стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

15:23

Житель Костомукши отправится в исправительный центр за долги по алиментам

15:15

Участились случаи вооруженного нападения учеников в российских школах

15:02

Эксперт заявил о необходимости признать ХОБЛ социально значимым заболеванием в России

14:44

Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»

14:31

В Карелию привезли бесплатные лекарства для пациентов с сахарным диабетом

14:18

Пропала 36-летняя жительница Карелии

14:02

Выпускникам 2026 года доступны видеоконсультации Рособрнадзора для подготовки к ЕГЭ

13:53

Кубок России по автомобильному спорту прошел в Карелии

13:40

В двух поселках Лоухского района остановлена работа котельных

13:34

Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей

13:30

Олимпийские чемпионы проведут автограф-сессию на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

13:24

Петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах»

13:14

Карельские приставы спасли человека, лежавшего в 35-градусный мороз на земле

12:57

COVID-19 признали сезонной болезнью

12:42

Карельские предприятия смогут получить льготные заёмы для развития производств

12:27

Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль

12:12

Гараж со снегоходом горел в городе Сортавала

11:57

Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи

11:47

Карелия приняла участие в региональных днях форума «Малая Родина – Сила России» в Уфе

11:41

В Петрозаводске 72-летняя пассажирка пострадала в столкновении двух иномарок

11:32

В России пройдет перепись воробьев

11:12

Стала известна дата юбилейного фестиваля Ruskeala Symphony

11:02

Министр образования Карелии выедет в школу Сортавальского округа, где учителей наказали за фото

10:46

Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

10:32

В Карелии провели сложную операцию и спасли почку пациента

10:20

Мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей

09:58

Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе

09:46

Увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным

09:34

Каждый третий – онлайн!

09:28

«Динамо-Карелия» подарила болельщикам долгожданную победу

09:21

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в машинах

08:58

253 ребенка родились в Петрозаводске в январе

08:39

По факту хулиганских действий подростков в Питкяранте возбуждено уголовное дело

08:22

Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего

08:03

Ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска

07:44

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

07:22

Зима в Карелии завершится крепкими морозами и обильными снегопадами

07:00

«Вечная память нашему герою»: в Беломорском округе простятся с погибшим на СВО Александром Савицким

06:41

Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс

00:14

Две квартиры загорелись в доме на севере Карелии

23:39

Самые читаемые новости за 3 февраля

22:20

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске

20:40

В Министерстве образования Карелии заявили: сведений об отмене взыскания учителям не поступало

20:05

Два французских авто столкнулись на пешеходном переходе в Питкяранте

19:03

Умерла советская телеведущая, ведущая «КВН» и программы «Спокойной ночи, малыши!» Светлана Жильцова

18:32

Водителям легковых автомобилей могут разрешить управлять вездеходами

18:21

Министр образования Карелии оценила ремонт школы №1 города Сортавала

18:14

Перед «Гипербореей» в Петрозаводске проверили толщину льда в акватории набережной

18:02

В Суоярви по предписанию Госкомитета управляющая компания отремонтировала стену в подъезде

17:54

Более 250 детей появились на свет в Петрозаводске в январе

17:38

Конституционный суд РФ разрешил регистрацию в апартаментах

17:17

В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе социальных координаторов

17:10

Морозы до -26°С и небольшой снег прогнозируют в Карелии 4 февраля

17:01

Два педагога из Карелии получили дисциплинарные взыскания за фото о низкой зарплате

16:37

Охотники добыли двух волков в Пикярантском районе

16:27

Глава Карелии: Онежскую набережную Петрозаводска отремонтируем при поддержке Москвы

16:23

Взрывы будут греметь в Кондопожском районе до вечера 3 февраля

16:16

Олимпийский чемпион из Карелии выиграл международный турнир по тхэквондо

16:02

В Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей

15:53

Военный летчик возглавит аэропорт Петрозаводска

15:44

Соревнования по зимнему рыбатлону в Беломорском округе прошли в экстремальных условиях

15:32

NASA перенесло первый за 50 лет полёт к Луне

15:16

Завершился прием заявок на VII Международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

15:09

Двухлетний ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Петрозаводске

15:01

Четыре луны попали в объектив жительницы Костомукши

14:51

Спасатели проведут взрывные работы на реке Нижний Выг в Беломорске

14:41

Сегодня отмечают Всемирный день кормления птиц

14:35

Карельский строительный материал получил сертификат безопасности для строительства

14:29

АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta на газовом топливе

14:16

Два ведущих врача из Карелии получили престижные федеральные награды в Санкт-Петербурге

14:01

В большинстве регионов России ожидается сильное похолодание

13:55

Зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата

13:46

Россия вышла из топ-5 самых пьющих стран

13:39

Правительство рекомендует увеличить фиксированную часть зарплаты педагогов

13:24

В Пряжинском районе охотники взяли в кольцо волчью стаю

13:12

Житель Карелии устроился почтальоном и получил 80 тысяч рублей по социальному контракту

12:58

В центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения

12:43

Жители посёлка Ладва-Ветка сообщили о выходе волка к домам

12:28

В Чалне горела пристройка дома с человеком внутри

12:20

Камеры устанавливают на Кукковском мосту в Петрозаводске

12:11

Крышу Дома культуры отремонтировали в Мелиоративном

12:04

Минпросвещения утвердило даты весенних каникул

11:52

Выживший в страшном ДТП под Лодейным Полем 7-летний мальчик переведён из реанимации

11:32

В «Газпроме» объяснили причину перебоев с газом в домах Петрозаводска

11:20

Беломорский округ прощается с погибшим на СВО Алексеем Белешевым

11:04

В Петрозаводске задержан мошенник, продавший пенсионеру поддельный телефон

10:47

В Петрозаводске стартовал юбилейный фестиваль «Гиперборея»

10:32

Карельский гранит используют для ремонта на Ленинградском вокзале Москвы

10:19

7 пожарных Пудожа за 20 минут ликвидировали возгорание дров

10:10

В феврале отменили несколько автобусных рейсов из Петрозаводска

09:58

В России с февраля изменились правила возврата техники

09:41

Волонтеры спасли еще одного алабая с фермы в Заозерье

09:22

В Беломорске отпраздновали бриллиантовую и золотую свадьбы

08:59

Полка «Сделано в Карелии» вошла в тройку лидеров продаж среди регионов на Ozon

08:39

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

08:21

В Карелии начался прием заявок на лучшую книгу 2025 года

08:03

На набережной Петрозаводска появились первые работы изо льда

07:42

Владельцам фермы в Заозерье выписали три протокола из-за останков животных

07:22

Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года

07:02

Февраль в Карелии будет холоднее обычного и малоснежным

06:41

В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

00:10
Учёные проверили, можно ли верить известным сказкам
Сегодня 21:32 Наука
Специалисты проанализировали, соответствуют ли сюжеты сказок реальным физическим и биологическим законам. Оказалось, что многие события практически невозможны в жизни.

фото: © Скриншот с фильма "Рапунцель: Запутанная история"

Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта совместно с Министерством науки и высшего образования России узнали, насколько далеки известные классические сказки от реальной жизни.

Для этого они взяли общеизвестные сказочные факты и рассмотрели их через призму точных наук.

Волосы Рапунцель: для отращивания 20-метровой косы потребовалось бы около 133 лет, но жизненный цикл волоса ограничен 7–10 годами, после чего он выпадает, достигнув максимум 1,5 м.

Сон Спящей красавицы: проспать 100 лет без последствий невозможно — человек умрёт от обезвоживания через несколько дней. Единственный теоретический способ долгого анабиоза — криозаморозка, но технология восстановления к жизни пока не существует.

Тыква-карета: вырастить тыкву до размеров полноценной кареты пока невозможно, однако австралийскому фермеру удалось проплыть 1,5 км на 407-килограммовом овоще.

Кот в сапогах: в своей шляпе кот мог бы унести не более 700 г золотых монет — около 115 гульденов (устаревшая денежная единица Австрийской империи — прим. автора) с горкой, учитывая объём головы животного и вес монет XVIII века.

Соловей-разбойник: чтобы «сдуть» богатырей, потребовался бы ветер скоростью не менее 500 км/ч и давлением 10 кПа, что сравнимо с мощным торнадо. Вихрь из сказки про «трех поросят», например, дует слабее, формируя ветер с давлением в 0,7-1 кПа и скоростью чуть больше 100 км/ч.

Мантия-невидимка: её создание потребовало бы многослойной структуры: внутри — легкий пористый материал, например, аэрогель, чтобы оптический индекс мантии был близок к воздуху. Ключевыми элементами стали бы наноразмерные метаповерхности и наноантенны, способные тонко управлять световыми волнами, заставляя их «огибать объект». Для реализации такой технологии нужны активные наноматериалы вроде графена или квантовых точек. Технология пока остается фантастической.

Ранее ученые доказали, что даже короткий дневной сон помогает учиться.

