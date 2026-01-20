Учёные раскрыли, у каких народов России самый высокий генетический риск инфаркта

Российские генетики проанализировали более 166 тысяч геномов представителей разных этнических групп страны и выявили значимые различия в наследственной предрасположенности к инфаркту миокарда.
Наиболее высокий генетический риск инфаркта выявлен у горских евреев (носители опасного варианта гена — 47,06%). Также в группе повышенного риска — армяне (31,89%) и марийцы (31,54%).
Самый низкий наследственный риск отмечен у башкир, осетин, карачаевцев и балкарцев.
Учёные поясняют, что главным генетическим маркером риска является определённая вариация в участке rs1333049 на 9-й хромосоме. Наличие двух копий её «опасной» формы почти удваивает вероятность развития инфаркта.
— Знание и оценка генетических рисков помогает подбирать персонально эффективные методы профилактики и лечения, — цитирует ТАСС директора по науке Genotek Александр Ракитько.
Он подчеркнул, что инфаркт — многофакторное заболевание, на которое также влияют образ жизни, питание и сопутствующие болезни, но генетика играет значительную роль.
Это исследование подтверждает важность учёта этнической принадлежности при оценке индивидуальных рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
