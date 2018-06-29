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Новости. Общество
23:30, 29 Июня 2018

Ученые рассчитали, когда стоит соглашаться на секс на первом свидании

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Британские экономисты разобрали одну из самых распространенных ситуаций, возникающую на первом свидании, используя теорию игр — метод математического анализа, который позволяет просчитать последствия любых поступков.

Итак, соглашаться ли на секс после первого свидания? Это одна из самых распространенных дилемм, которая как минимум раз в жизни мучает каждую девушку, пишут "Вкурсе".

С одной стороны, все было просто волшебно: вы очарованы вашим спутником и, кажется, он тоже. В такой ситуации ночь любви кажется вполне естественным продолжением чудесного вечера, но…

А вдруг, если все произойдет в первый же день, он решит, что девушка слишком доступна, и откажется от продолжения отношений? А вдруг, наоборот, он посчитает, что она слишком скучна и старомодна, если девушка откажется? В этом случае большинство девушек просто действуют так, как велит им сердце, но вот ученые говорят, что это неправильно.

Британские ученые с помощью теории игр просчитали почему женщине все-таки лучше растянуть период ухаживаний и отложить первый секс на третье или даже пятое свидание.

Для того, чтобы это понять, экономисты рассмотрели ухаживания как игру, в которой выигрышем для мужчины стал секс, а для женщины — отношения с заботливым, ответственным мужчиной.

Изучив стандартные стратегии поведения, ученые заключили, что хорошие мужчины больше склонны ухаживать, а те, кто рассматривает женщину лишь как сексуальный объект — быстро охладевают, не получив желаемого.

Выходит, что девушке выгоднее откладывать секс на потом, если она настроена на длительный роман, который может перерасти в брак. В этом случае у девушки появляется время оценить своего потенциального партнера, Если мужчина готов на три–пять чисто платонических свидания, то шанс на то, что он окажется "хорошим", возрастает, а несерьезный мужчина на этапе длительных ухаживаний отсеется сам собой.

В случае же, если девушку интересуют несерьезные отношения, например, ни к чему не обязывающий курортный роман, то секс на первом свидании — вполне верная стратегия.

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