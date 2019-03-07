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Новости. Общество
20:40, 07 Марта 2019
фото: Pixabay

Ученые рассказали, чем грозит популярная диета

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Низкоуглеводная диета может спровоцировать нарушение сердечного ритма - так называемую мерцательную аритмию, предупреждают специалисты из Американского колледжа кардиологии.

Соответствующее исследование было представлено на ежегодной научной сессии кардиологов, пишет Science Daily. Ученые проанализировали медкарты около 14 тысяч пациентов с данными за 20 лет. Эти люди не страдали болезнями сердца на момент начала наблюдения. Участникам предложили ответить на вопросы о своем рационе. В итоге пациентов разделили на три группы в зависимости от количества потребляемых углеводов.

Те, кто придерживался низкоуглеводного рациона - менее 44,8 процента от общего числа получаемых в день калорий - были более склонны к развитию мерцательной аритмии. Риск достигал 18 процентов по сравнению с теми, кто ел более 52,4 процента углеводов в день. К концу эксперимента 1900 участников действительно получили такой диагноз.

Низкоуглеводные диеты популярны среди тех, кто хочет максимально быстро сбросить вес. Этого же рациона придерживаются завсегдатаи тренажерных залов: ограничение углеводов и увеличение белка помогает быстро нарастить мышечную массу и сжечь жировую.

Один из авторов исследования Сяодун Чжуан пояснил, что сторонники низкоуглеводного питания часто ограничивают себя в крахмалистых овощах, фруктах и злаках, а эти продукты уменьшают риск воспалений. В свою очередь, потребление большого количества белка и жира стимулирует окислительные процессы в организме, которые связывают с риском сердечных заболеваний.

Мерцательная аритмия, как правило, диагностируется у людей старше 55 лет. Некоторые больные не подозревают о наличии болезни. Однако отсутствие лечения может привести к инсульту или сердечной недостаточности, пишет "Российская газета".

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