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Новости. Общество
22:00, 03 Апреля 2018

Ученые рассказали, чем опасно красное мясо

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Исключение из рациона красного мяса значительно снижает риск заболевания раком желудка.

К такому выводу пришли британские ученые из Лидского университета, об их работе пишет MedicalXpress.

В ходе исследования медики изучили данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 32 тысяч британок, которые наблюдались у врачей в среднем на протяжении 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 женщин диагностировали рак прямой кишки.

При этом оказалось, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35% ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения, пишет РИА Новости.

"Наше исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей", — говорит соавтор работы профессор Дженет Кейд.

Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии.

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