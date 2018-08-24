Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 24 Августа 2018

Ученые рассказали, что нужно съесть для "идеального секса"

По теме

Россия и Турция заявили о готовности к упрощению визового режима
24.08.18 22:00
ФОТО: Огромная грудь британки станет еще больше
24.08.18 21:30
Почти 60% россиян оценили свое материальное положение как среднее
24.08.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Американские сексологи предупреждают, жирная пища напрямую влияет на качество оргазма.

Исследователи из США составили список блюд, которые способствуют яркой сексуальной жизни, сообщает "Пятый канал".

Врачи отмечают, что качество секса напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, которая, в свою очередь, подвержена влиянию пищи. Так, на восстановление сосудов после бургера требуется около шести часов.

Перед романтическим свиданием сексологи советуют съесть орехи — кедровые, арахис, грецкие, миндаль или фисташки. Кроме того, благоприятно влияет на организм овсяная каша свекла, шпинат, виноград, яблоки и арбуз.

По теме

Россия и Турция заявили о готовности к упрощению визового режима
24.08.18 22:00
ФОТО: Огромная грудь британки станет еще больше
24.08.18 21:30
Почти 60% россиян оценили свое материальное положение как среднее
24.08.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
18.08.2018, 09:29
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»