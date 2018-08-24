Ученые рассказали, что нужно съесть для "идеального секса"

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Американские сексологи предупреждают, жирная пища напрямую влияет на качество оргазма.
Исследователи из США составили список блюд, которые способствуют яркой сексуальной жизни, сообщает "Пятый канал".
Врачи отмечают, что качество секса напрямую зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, которая, в свою очередь, подвержена влиянию пищи. Так, на восстановление сосудов после бургера требуется около шести часов.
Перед романтическим свиданием сексологи советуют съесть орехи — кедровые, арахис, грецкие, миндаль или фисташки. Кроме того, благоприятно влияет на организм овсяная каша свекла, шпинат, виноград, яблоки и арбуз.
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