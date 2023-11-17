Ученые рассказали, что происходит с организмом людей, постоянно сидящих в офисе

Работникам, ведущим сидящий образ жизни, дали совет, как избежать серьезных проблем.

В современных реалиях многие люди проводят большую часть дня сидя. Этому способствует работа в офисах или же удаленка, на которую перешли некоторые сотрудники после пандемии. Хорошо, если после рабочего дня вы находите время, чтобы прогуляться пешком, сходить на тренировку, а выходные и вовсе проводите активно.

Но большинство людей сидят сначала на работе, потом в транспорте или машине, после — дома на диване. Накопленная усталость никуда не девается без физических нагрузок, а вот организм серьезно страдает. В первую очередь это сердце, говорят врачи.

Так, ученые из Университетского колледжа Лондона проводили исследование, в котором сравнивали показатели работы сердца у людей, которые сидели целый день, и у тех, кто находил время, чтобы встать и размяться. Оказалось, что даже недели достаточно для того, чтобы показатели здоровья улучшились! Например, одна женщина, принимавшая участие в эксперименте, не только помогла своему сердцу, но еще и похудела: окружность ее талии уменьшилась на 2,5 см. Она всего лишь заменяла 30 минут сидения физическими упражнениями разной сложности.

В другом исследовании ученые обнаружили, что люди, которые проводят сидя более 12 часов в день, имеют повышенный риск смерти на 38%, если они не занимаются физическими упражнениями хотя бы 22 минуты каждый день.

Когда мы сидим ежедневно по нескольку часов, то в организме происходят определенные физиологические процессы:

сахар не так хорошо перерабатывается, поэтому возрастает риск диабета;

страдают и обменные процессы, что сказывается на гормональном фоне и состоянии костей;

мышцы находятся в статике, из-за чего появляется слабость и страдает осанка;

ухудшается кровообращение, что вредит сердечно-сосудистой системе;

увеличивается риск ожирения;

сидение в течение долгих часов даже связано с неврологическими проблемами;

если вы сидите больше 10 часов в день, то увеличивается риск деменции.

Чтобы помочь своему организму, старайтесь соблюдать баланс: через каждый час вставайте и двигайтесь хотя бы в течение двух-трех минут. Суть в том, что чем больше вы сидите, тем больше вам нужно двигаться, чтобы снизить риск проблем со здоровьем.

По словам доктора Себастьяна Частена, одна минута интенсивной тренировки равна семи минутам другой физической активности, например прогулки или занятий домашними делами. Старайтесь выделять на движение хотя бы 30 «тренировочных» минут в день, тогда организм точно скажет вам спасибо.