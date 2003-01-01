Ученые рассказали, как глобальное потепление влияет на птиц и насекомых в Карелии

Глобальное потепление вытесняет многие виды за пределы привычных ареалов. Изменения фиксируют и в Карелии.

В 2025 году по сравнению с доиндустриальным периодом (1850–1900 годы) ученые фиксируют повышение средней температуры на Земле примерно на 1,2 градуса, пишет издание «Монокль». Они прогнозируют, что к 2050 году она стабильно достигнет отметки +1,5 градуса. Сейчас ученые наблюдают, как меняются природные цепочки в новых условиях. Так, карельские ученые анализируют поведение птиц, которые на зиму всегда улетали.

— С одной стороны, потепление сказывается на мигрирующих птицах благоприятно: они теперь прилетают раньше, а значит, у них больше времени для размножения и смены оперения — процессов, которые требуют очень много энергии. А осеннее потепление увеличивает кормовую базу, что позволяет пернатым лучше подготовиться к перелетам через такие экологические барьеры, как Сахара и Средиземное море.

С другой стороны, в теплых краях, где они раньше зимовали, становится слишком сухо и жарко. Пустыни, например Сахара, через которую проходят пути миграции из Карелии, увеличиваются в размерах — не все птицы способны пересечь такие пространства. Кроме того, в африканской саванне из-за потепления оскудевает кормовая база, что опять-таки приводит к снижению выживаемости птиц и сокращению численности некоторых видов, -поясняет орнитолог, ведущий научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН Александр Артемьев.

На тех, кто остается зимовать в Карелии, слишком теплые зимы тоже влияют. Многие виды, обитающие в лесах Русского Севера, привыкли закапываться на ночь в снег. Но проломить корку наста птицы не в силах и потому вынуждены тратить много энергии на поддержание температуры тела. К весне это может привести к истощению, что негативно сказывается на размножении. Насекомоядные виды тоже страдают: когда оттепели чередуются с морозами, ветки деревьев обледеневают.

— За последние 20–30 лет численность многих зимующих птиц в Карелии значительно сократилась. Среди видов, которые мы теряем, — тетерев, глухарь, рябчик, желтоголовый королек, пищуха, клест, снегирь, глухая кукушка, луговка. Если в 2007 году в региональной карельской Красной книге числился 51 вид птиц, то сейчас их уже 76. Это свидетельствует о том, что ситуация с биоразнообразием ухудшается, — отмечает Александр Артемьев.

Хорошо себя чувствуют лишь виды, связанные с человеком. Это большая синица, сизый голубь, серая ворона. Их численность даже растет. Процветает и сизая чайка, которая селится рядом с человеком и кормится на помойках. Это связано не столько с климатом, сколько с экологической пластичностью вида, позволяющей ему быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Появляются и новые виды. Например, обыкновенный ремез, который раньше обитал в средней полосе России, теперь встречается в Карелии, первые гнезда были обнаружены в 2021–2022 годах. Сравнительно недавно прилетела серая утка, широко распространенная на юге и в средней полосе, но в наших краях ранее не встречавшаяся, говорит орнитолог.

Среди насекомых ученые особо выделяют клещей — они уже сегодня реагируют на глобальное потепление. По данным КарНЦ РАН, таежные и европейские лесные клещи стали распространяться на северо-запад, где их раньше не было. Например, в 1940-х годах граница зоны их обитания проходила по Медвежьегорскому району Карелии, сейчас же европейские лесные клещи есть во всех районах республики. А таежный клещ, которого прежде никогда не находили на Западе, теперь встречается даже в Швейцарии.

