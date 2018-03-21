Учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет

С возрастом секс становится рутинным делом. Ученые выяснили, как вернуть былую страсть.

В момент начала отношений партнёры, как правило, хотят насладиться сексом и интимной близостью. Британские учёные выяснили, почему такое желание пропадает со временем и как вернуть былую страсть, пишет vladtime.

Уменьшение количества половых актов в неделю и числа объятий напрямую связано с продолжительностью, когда пара вместе. Британские психологи при совместной работе со специалистами Стэнфордского университета провели крупномасштабное исследование последствий ограничения в общении между парнями и девушками.

Выяснилось, что с возрастом партнёры все реже интересуются делами своей второй половинки, а секс становится рутинным делом. Но изменить это можно с помощью нескольких простых правил.

Для начала учёные предлагают чаще вместе смотреть фильмы и рассказывать о делах на работе. Если у пары имеются общие дети, то лучше с ними проводить больше времени вместе.

Психологи подчеркнули, что это позволяет лучше понять изменения в поведении второй половинки и находить общие интересы. Дети в целом скрепляют отношения, а это способствует частому сексу.

Для того чтобы убедиться в этом, представители Стэнфордского университета провели опрос среди трех тысяч женщин и мужчин. Выяснилось, что в возрасте от 30 лет количество секса в интимных отношениях уменьшилось в несколько раз. Однако советы экспертов помогли парам улучшить эту ситуацию. Уже спустя полгода поиска новых общих интересов им удалось вернуть былую страсть, что была в юношеские годы.