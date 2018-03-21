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Новости. Общество
20:20, 21 Марта 2018

Учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет

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С возрастом секс становится рутинным делом. Ученые выяснили, как вернуть былую страсть.

В момент начала отношений партнёры, как правило, хотят насладиться сексом и интимной близостью. Британские учёные выяснили, почему такое желание пропадает со временем и как вернуть былую страсть, пишет vladtime.

Уменьшение количества половых актов в неделю и числа объятий напрямую связано с продолжительностью, когда пара вместе. Британские психологи при совместной работе со специалистами Стэнфордского университета провели крупномасштабное исследование последствий ограничения в общении между парнями и девушками.

Выяснилось, что с возрастом партнёры все реже интересуются делами своей второй половинки, а секс становится рутинным делом. Но изменить это можно с помощью нескольких простых правил.

Для начала учёные предлагают чаще вместе смотреть фильмы и рассказывать о делах на работе. Если у пары имеются общие дети, то лучше с ними проводить больше времени вместе.
Психологи подчеркнули, что это позволяет лучше понять изменения в поведении второй половинки и находить общие интересы. Дети в целом скрепляют отношения, а это способствует частому сексу.

Для того чтобы убедиться в этом, представители Стэнфордского университета провели опрос среди трех тысяч женщин и мужчин. Выяснилось, что в возрасте от 30 лет количество секса в интимных отношениях уменьшилось в несколько раз. Однако советы экспертов помогли парам улучшить эту ситуацию. Уже спустя полгода поиска новых общих интересов им удалось вернуть былую страсть, что была в юношеские годы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николай
2018-03-21 20:35:31
Какой секс.когда люди не знают что завтра будет: отберут ли работу, выгонят ли с квартиры ипотечной....
В этом плане в Финляндии хорошо,только о сексе и думают и от наших шлюх уже не один финн,в Сортавале,Костомукше,на трассе, зацепил ...риперок...хи,хи...
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