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Новости. Общество
17:20, 20 Марта 2018

Ученые рассказали, какие продукты помогают снизить риск преждевременной смерти

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Исследователи из университета Восточной Финляндии установили, что жирные кислоты омега-6 уменьшают риск преждевременной смерти, а также препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Линолевая кислота — наиболее распространенная полиненасыщенная жирная кислота омега-6. Мы установили, что чем выше уровень линолевой кислоты в крови, тем меньше риск преждевременной смерти", — приводит портал Eurekalert слова одного из авторов работы Юрки Виртанена.

Ученые исследовали группу из 2480 человек, которым на момент начала работы в 1984-1989 годах было от 42 до 60 лет. В последующие годы 1143 из них умерли. Их разделили на пять групп по уровню содержания линолевой кислоты в крови, отмечает РИА Новости.

Оказалось, что риск преждевременной смерти в группе с самым высоким содержанием линолевой кислоты был на 43% ниже, чем в той, куда вошли люди с самым низким содержанием этого вещества. Схожая закономерность была установлена в отношении скончавшихся от сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень линолевой кислоты в организме зависит от диеты. Главные источники этого вещества — растительные масла, орехи и семена, напоминает Eurekalert.

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