Ученые рассказали, какой вид спорта увеличивает сексуальное влечение

Ученые Калифорнийского университета в Беркли провели необычное исследование, целью которого было выяснить, какой вид спорта усиливает сексуальное влечение больше всего.

В исследовании приняли участие 3118 женщин разного возраста, которые отдавали предпочтение разным видам спорта. Специалисты анализировали такие данные, как возраст, состояние сердечно сосудистой и мочеполовой систем.

Результаты исследований позволили специалистам сделать вывод, что женщины, которые регулярно катаются на велосипеде, были чаще подвержены мочеполовым инфекциям, что связано с более легким проникновением болезнетворных бактерий внутрь женского организма, пишет "Неформат".

Также у любителей велосипедного спорта часто немеет тело в области половых органов из-за сдавливания сосудов в паховой области. Однако, при всем этом, оказалось, что именно велосипед оказывает благоприятный эффект на половую жизнь – велосипедистки реже страдают от половых расстройств и чаще других женщин занимаются сексом.