Ученые рассказали о ключевой роли страсти для крепких отношений

Норвежские ученые выяснили, что в отношениях страсть играет значительную роль.

Ученые из Норвежского научно-технического университета выяснили, что мужчины вступают в сексуальные отношения в три раза чаще, чем женщины в долгосрочных гетеросексуальных отношениях.

Предыдущие исследования показывают, что секс происходит гораздо чаще, когда женщина берет на себя инициативу. Психологи выяснили, какие другие факторы играют роль в частоте общения в парах в долгосрочных отношениях, пишет издание "Дни24".

Отношение женщин к случайному сексу играет важную роль, поскольку эта мера говорит о том, насколько женщины различают сексуальность в отношениях и их эмоциональные аспекты.

Женщины, которые, как правило, более открыты для случайных сексуальных отношений, в большей степени различают физические аспекты секса и эмоции. Мужчины готовы заниматься сексом в гораздо большей степени независимо от эмоциональной составляющей.

Ученые доказали, что страсть в отношениях имеет большое значение для частоты общения. Выяснилось, что партнеры больше заинтересованы в других людях, когда в паре нет достаточно страсти и желания.



