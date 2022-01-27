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Ученые рассказали о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу

Новости. Общество
22:00, 27 Января 2022
фото: © Сергей Карпухин/ ТАСС

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В институте Пастера ждут разрешения на испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу.

В институте Пастера надеются, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19, заявил академик РАН, директор ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора Арег Тотолян. Об этом информирует РИА Новости.

«Сейчас очень надеемся, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение уже на проведение официальных клинических испытаний. Тест, как вы видите, очень простой, это по существу аналог туберкулезного теста», — сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Тотолян назвал преимуществами теста простоту исполнения и его информативность.

В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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