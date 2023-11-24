Ученые рассказали о противораковых свойствах сливочного масла и жирных молочных продуктов

Жирные молочные продукты, говядина и баранина содержат вещество, помогающее лечить рак.

Как пишет aif.ru ученые Чикагского университета, проведя очень глубокое и детальное исследование, доказали, что жирные молочные продукты, говядина и баранина содержат вещество, помогающее лечить рак.

Их исследование опубликовали в Nature — одном из самых авторитетных научных журналов в мире.

Активным веществом оказалась транс-вакценовая жирная кислота (ТВК). Она образуется в рубце (это один из желудков жвачных животных — прим. aif.ru), потом всасывается и накапливается в жирах и молоке. Поэтому ее много в сливочном масле, жирных молочных продуктах, в говядине и баранине. Еще ее много в грудном молоке.

Ученые доказали, что ТВК улучшает способность особых клеток иммунной системы проникать в опухоли и убивать раковые клетки. Это отражено в названии статьи: «Транс-вакценовая кислота перепрограммирует CD8+ Т-клетки и противоопухолевый иммунитет». Хорошо известно, что эти CD8+ Т-клетки критически важны для уничтожения как раковых клеток, так и клеток, инфицированных вирусами.

Исследование было сложным и многоэтапным. Сначала ученые протестировали биологическую активность 235 различных веществ, встречающихся в пище. Самой активно оказалась ТВК. Потом провели ряд экспериментов на грызунах, а далее изучили влияние ТВК у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Диета, обогащенная ТВК, значительно тормозила рост меланомы и рака толстой кишки, по сравнению с мышами, получавшими обычное питание. Так же было установлено, что диета с ТВК повысила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.

Исследование пациентов с лимфомой, проходивших CAR-T-клеточную иммунотерапию в Калифорнийском университете, показало, что при более высоком уровне ТВК результаты лечения были лучше. Это происходило благодаря тому, что ТВК усиливала способность иммунотерапевтического препарата убивать лейкозные клетки. Детальные механизмы этого очень сложны, но они тоже были изучены в исследовании.

Ученые предлагают дополнительно использовать в терапии онкологических больных добавки с ТВК. Но и отказывать от продуктов с ней тоже не стоит. И не только больным, но и здоровым. Это лишний раз показывает, что вегетарианство лишает человека ряда полезных веществ, которые нельзя получить в составе растительной пищи.