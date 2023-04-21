Ученые рассказали о пугающем вредителе лесов Карелии

В паблике Минприроды Карелии продолжают рассказывать о краснокнижных животных, насекомых и растениях республики.

Как информировали в сообществе Минприроды Карелии в социальной сети, один из вредителей лиственных лесов - рогохвост лиственный или березовый. Это одно из самых крупных перепончатокрылых насекомых в Европе.



Самка лиственного рогохвоста обладает приметной «осовидной» расцветкой брюшка, на конце которого выступает шип яйцеклада - для того, чтобы откладывать яйца глубже в древесину.



Самец полностью черный, за исключением частично рыжеватых голеней и лапок передних и средних ног. Размер самок может достигать четырех, а самцов до трех сантиметров.



«Размеры и окраска самки могут пугать, однако рогохвост лиственный ни в какое сравнение не идет со своей родственницей осой — это довольно мирное насекомое интересуют деревья, а не люди. Конкретно этот краснокнижный вид лесного вредителя нацелен на лиственные породы деревьев», - говорится в сообщении паблика.



Личинки лиственного рогохвоста в Карелии развиваются в древесине березы и осины. Самка откладывает яйца в поверхностный слой ослабленных деревьев. Личинки углубляются в древесину и позже прокладывают вдоль ствола ходы, плотно забитые беловатой зернистой буровой мукой.



В Карелии рогохвост лиственный отмечен только на самом юге. При этом состояние популяций на территории республики плохо изучено: современные находки редкого вида известны только в окрестностях поселка Деревянка Прионежского района.