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Новости. Общество
23:30, 15 Мая 2018

Ученые рассказали о ситуациях, когда от секса лучше отказаться

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Американские ученые провели ряд исследований и сделали вывод: есть такие ситуации, когда от секса лучше отказаться.

По мнению медиков, в стандартных условиях секс оказывает позитивное влияние на человеческий организм и здоровье. В возбужденном состоянии активность мозга увеличивается и происходит более интенсивное очищение головного мозга от "мусора".

Используя в своих экспериментах МРТ-сканирование, ученые выяснили: когда человек находится в стрессе, во время секса у него в крови повышается уровень гормона окситоцина, который может привести к образованию психически тяжелых реакций – сильной депрессии, пишут Дни24.

Окситоцин еще называют гормоном любви. На мужчин и женщин он оказывает различное воздействие. Так, исследования показали, что уровень этого гормона был повышен у тех женщин, кто страдал тревожными расстройствами, тяжелыми ПМС, постоянными депрессиями, а также у женщин в состоянии стресса.

Так что еще большее выделение этого гормона в период интимной близости может привести к пагубным последствиям. И по этой причине от секса людям, пережившим сильный стресс, лучше на время отказаться.

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