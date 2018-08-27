Ученые рассказали о влиянии эротических фантазий на реальность

Специалисты медицинского центра Герцлия Израиля провели многоэтапное исследование, чтобы выяснить, как эротические фантазии влияют на реальную жизнь.

Как оказалось, мечты о своем партнере вызывают сексуальное влечение к нему, а грезы о другом человеке не способствуют укреплению существующих отношений.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 100 студентов израильских вузов. На первом этапе им предложили пофантазировать о собственных возлюбленных или о ком-то еще и записывать мысли, а также оценить силу желания заняться с ними сексом. Вторая часть исследования подразумевала мечты об обсуждении своих проблем с партнером и другим человеком.

В ходе третьего этапа добровольцы должны были три недели вести дневник, описывая первые приходящие в голову эротические фантазии и отмечая, складывались ли в этот день у них с возлюбленными взаимоотношения. Заключительная часть длилась примерно 1,5 месяца. Участники эксперимента фиксировали регулярность мыслей о партнере, частоту появления желания предаться с ним любовным утехам, а также положительные и отрицательные ощущения, связанные с их отношениями.

Проанализировав записи в дневниках, специалисты из Израиля выяснили, что мечты о возлюбленных отражаются в реальности. Респонденты, фантазировавшие о своих партнерах, испытывали к ним большее сексуальное влечение, нежели думавшие о другой личности. Эротические мечты о своем сожителе укрепляют отношения, а мысли об ином человеке не вызывают желания совершать поступки, направленные на их улучшение, пишет сетевое издание ОaNews.