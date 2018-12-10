Ученые рассказали о женщинах, любящих жесткий секс

Ученые выяснили, что обожающие жесткий секс женщины равнодушно смотрят на страдания других людей.

Научные сотрудники Цзинаньского университета сумели выяснить особенности характера девушек, которые любят заниматься жестким сексом. Для этого им пришлось изучить данные тысячи представительниц прекрасного пола, в результате чего стало ясно, что те меньше всего склонны сочувствовать иным людям, пишет издание "Актуальные новости".

В процессе исследовательской работы азиатские эксперты продемонстрировали респонденткам изображения девушек с различными эмоциями и выражениями лица. Практиковавшие жесткий секс оставались равнодушными: они не ощущали какой-либо жалости к увиденному.

Другой эксперимент ученых показал, что большая часть женщин (62%) хочет попробовать грубый секс. Такие лица не против, если во время интима их станут тянуть за волосы и хватать руками. Почти 42% желают, дабы их оскорблял половой партнер.