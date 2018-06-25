Ученые рассказали об опасности общественных туалетов и дали несколько советов

Наибольшую опасность для здоровья человека в общественном туалете представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди, а также те, куда попадают брызги при смывании унитаза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Conversation.

По словам ученых, на кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец обычно находится чрезмерное количество бактерий, которые могут навредить здоровью человека.

"Люди пользуются этими предметами непосредственно после того, как справляют нужду, поэтому на них постоянно скапливаются микробы", - отмечает издание.

Очень грязными также становятся дверные ручки, поскольку не каждый посетитель уборной моет руки.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют закрывать кран и открывать дверь туалета с помощью бумажного полотенца и салфетки. Так, по версии журнала, будет снижен контакт с бактериями.

Согласно некоторым исследованиям, некоторые люди курят, принимают пищу или пьют в кабинке уборной, однако это негигиенично. То же самое можно сказать и об использовании телефона в туалете. Издание подчеркивает, что на мобильных устройствах может быть до десяти раз больше микробов, чем на сидении унитаза.

Само сидение унитаза не опасно для здоровья, и риск заражения кишечной инфекцией крайне минимальный, поскольку основные пути попадания бактерий в организм человека — через руки в рот. Помимо этого, больше всего микробов находится на полу, двери и держателе туалетной бумаги в туалетной кабинке, поскольку именно туда попадают брызги при смывании унитаза. Поэтому журнал рекомендует как можно быстрее покидать кабинку после справления нужды.