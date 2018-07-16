Ученые рассказали, почему женщина отказывает в сексе

Длительно совместное проживание часто приводит к тому, что женщина начинает отказывать в сексе. Причины, по которым это происходит, выясняли эксперты тренинг-центра.

Как сообщает "Диета.ру", ученым удалось выяснить, что больше половины опрошенных женщин, 53%, регулярно отказывают партнеру в сексе.

Треть респондентов утверждают, что мера эта вынужденная из-за физической усталости и плохого самочувствия. Четверть отметили, что, помимо усталости, проблемы на работе также не способствуют возбуждению. 7 процентов женщин сослались только на трудности в работе.

Отмечается, чем моложе женщина, тем чаще она отказывает сексуальному партнеру.

Во время опроса экспертам удалось выяснить неприятный факт: 3% женщин регулярно используют секс как способ манипулирования мужчиной. 27 процентов опрошенных прибегают к этому способу манипуляции время от времени. А 60% опрошенных никогда не использовали секс как способ давления.

Оптимистичным можно назвать то, что женщины назвали способы, которые могут переубедить их.

Треть опрошенных назвали "ненавязчивые ласки", четверть не прочь заняться сексом после доверительной беседы, 23% советуют расслабляющий массаж. А 9% порекомендовали ничего не предпринимать — "просто подождать" и набраться терпения.