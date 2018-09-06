Ученые рассказали, сколько людей занимаются сексом по переписке

Как пишет Postimees, доктора во главе с Амандой Гессельман обработали данные анкет 140 тысяч взрослых людей из 198 стран. Вопросы анкет касались того, насколько развитие технологий повлияло на их сексуальную жизнь.
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Ученые Института Кинси провели еще одно исследование, с довольно интересными результатами для тех, кто займется сексом по переписке.
67% опрошенных высказались, что регулярно занимаются сексом по переписке, или, если можно так сказать, обмениваются эротическими сообщениями. Интересно, что аналогичное исследование 5 лет назад показало, что сексом по переписке занимались лишь 22% респондентов.
Подобная поведенческая модель позволила Аманде и ее команде прийти к заключению, что секстинг — это "новый, но уже ожидаемый этап в романтических отношениях".
Если вы всегда мечтали заняться секстингом, но боялись делать много ошибок – расслабьтесь: чем больше вы их допускаете в эротической переписке, тем лучше.
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