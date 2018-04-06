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Новости. Общество
18:40, 06 Апреля 2018

Учёные рассказали, сколько пластика люди съедают вместе с продуктами

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Люди потребляют большое количество пластиковых частиц почти с каждым приёмом пищи.

Исследователи провели эксперимент: в разных домах поставили чашки Петри с пылевыми ловушками рядом с тарелками. За время 20-минутной трапезы в чашках оказалось 14 кусочков пластика, которые равны 114 пластиковым волокнам.

Исследователи утверждают, что частицы попадают в воздух из окружающих предметов, бытовых приборов, мебели и тканей, затем они оседают в тарелках, пишет life.

Результаты эксперимента показывают, что в год в организм человека проникает 68 тысяч пластиковых волокон. А если учитывать не только время обедов, но ещё и приготовления пищи, число пластиковых волокон увеличивается до 207 тысяч.

Ранее Лайф рассказывал об эксперименте американских химиков, которые изучили воду в пластиковых бутылках из разных стран и подсчитали, сколько пластика попадет в организм, когда люди пьют бутилированную воду.

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