Ученые рассказали, зачем нужны стоны во время секса

Группа ученых из Университета Нью-Йорка рассказали, какую роль играют звуки и стоны во время интимной близости пары. Как оказалось, стоны могут объяснять сразу несколько причин.

Нейробиолог Барри Комисарук, который написал "Науку о оргазме", объяснил, что сексуальные звуки начинаются как небольшие респираторные релизы, но также становятся формой общения.

"Звук - это представление интенсивности возбуждения. Если партнер получает возбуждение и издает характерный звук во время полового акта, то это может быть полезным знаком для второй половинки", - сказал Барри Комисарук.

Профессор Лоррейн Маккуне утверждает, что человек издает подобные звуки во время секса ещё тогда, когда ему не хватает кислорода, а потому выдох и вдох получаются затяжными. Однако важно уметь отличать стоны, которые симулируют от настоящих. По словам сексологов, симуляция стонов говорит о том, что женщина не хочет обидеть своего партнера, пишет ВладТайм.