Ученые в России создали вино, способствующее снижению веса

В РОСБИОТЕХе создали вино на основе грибов для похудения.

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) представил уникальный продукт собственного производства — близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на РОСБИОТЕХ.

Для производства уникального вина ученые использовали приготовленный винный материал. Сырье ферментировали грибом Eurotium cristatum и обогатили биодобавками. В итоге продукт приобрел дополнительные полезные свойства.

Напиток улучшает состояние поджелудочной железы у людей, склонных к диабетам, повышает иммунитет, активирует жировой обмен и способствует похудению. При этом он полностью сохранил вкус, аромат и крепость вина.

«Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он дает хорошую композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов», – рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк.

Этот гриб влияет на метаболические процессы и помогает правильному усвоению полезных веществ, тем самым ускоряет жиросжигание. Кроме того, он повышает иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на желудок человека.

«Так как мы работаем над повышением качества и питательной ценности различных продуктов, мы заинтересовались такими свойствами гриба. Сначала провели исследования на виноградном чае: ферментировали его этим грибом. После этого сделали экстракт и обогатили полученным экстрактом вино. И убедились, что это вино обрело более высокую питательную ценность и жиросжигающие свойства за счет воздействия метаболитов гриба на организм», – цитирует «Газете.Ru» Марину Мойсеяк.