Ученые: Секс перезагружает мозг человека

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Ученые провели исследования, в ходе которого выяснили, что во время оргазма на доли секунды выключаются части мозга.
Во время оргазма на доли секунды выключаются части мозга, которые отвечают за стресс, страхи, боль, пишет informing.ru.
Исследователи сравнивают этот эффект с той ситуацией, когда кнопка reset выводит машину из зависшего состояния.
Как отмечают ученые, после секса человек по-иному воспринимает действительность и ему в голову зачастую приходят гениальные мысли.
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