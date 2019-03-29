Ученые: Секс влияет на уровень дохода

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Ученые установили связь между сексуальной жизнью человека и уровнем дохода.
ToDay News Ufa пишет, что данное необычное исследование провели ученые из Германии. По словам ученых из Института трудовых отношений, сексуальная жизнь человека влияет на его успехи в построении бизнеса и карьеры. Оказалось, что люди, занимающиеся сексом в районе 5 раз в неделю, зарабатывают на 5% больше оппонентов, более сдержанных в интимной жизни.
Регулярный секс помогает увеличению доходов людей независимо от пола и сексуальной ориентации. Это ученые объясняют тем, что, регулярный секс улучшает здоровье человека и повышает его самооценку, а это неизменно отражается на карьерном росте.
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