Ученые смогли установить причину грусти женщин после секса

Учёные провели исследование, показавшее, что некоторые женщины после секса могут чувствовать грусть и подавленность.

Причиной такого настроения может быть постфокальная дисфория, которая может появится даже после перенесения оргазма.

Ученые рассказали, что при постфокальной дисфории женщина может ощущать грусть, тревогу, агрессию, волнение или меланхолию. Такие чувства могут появляться даже если женщина осталась довольна сексуальной близостью и получила оргазм. Исследования показали, что из 230 участниц 46% сталкивались с такими чувствами, иногда даже два раза в месяц, пишут "Дни 24".

Исследования, проведённые в 2011 году, имели схожие результаты. Тогда треть участниц признались в ощущении грусти и подавленности после секса. Учёные сообщают, что постфокальную дисфорию нельзя назвать проблемой, она является естественным следствием всплеска активности половых гормонов. Как только уровень гормонов падает, женщина может ощутить грусть.