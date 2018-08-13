Учёные создали пиво, склоняющее людей к сексу

Производитель пива уверяет, что напиток существенно повышает либидо и сексуальную активность человека.

Пивоварня Cerne Abbas выпустила уникальный напиток, который не только придётся по вкусу всем любителям пива, но и позволит чаще и лучше заниматься сексом. Создатели пива отмечают, что новый продукт под названием Watercress Warrior работает как природный возбудитель, пробуждая влечение к противоположному полу, и увеличивает яркость от ощущений, пишет The Sun.

Особые свойства пива даже указаны на бутылке — вместо традиционных логотипов на этикетке изображён древний воинствующий мужчина с эрекцией. Главным секретом напитка считается особый способ переработки листьев кресс-салата из семейства крестоцветных и родниковой воды. Разработчики рецепта отмечают, что им удалось не только создать вкусный освежающий напиток, но и наладить личную жизнь сотен тысяч людей по всему миру, отмечает Лайф.