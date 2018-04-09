Учёные создали "протез" для улучшения памяти

Мозговой имплант позволит людям с травмами мозга и тяжёлыми заболеваниями жить полноценной жизнью.

Устройство, разработанное научным отделом DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США), позволяет не только задействовать поражённые из-за травм мозга части тела, но и постепенно восстановить нарушенные нейронные связи и вернуть память, сообщает "Лайф".

Исследования на добровольцах с повреждениями мозга и нейродегенеративными заболеваниями показали, что использование импланта-стимулятора позволяет значительно повысить когнитивные способности мозга, — долгосрочная память и способность запоминать сложные данные была улучшена на 35%, а краткосрочная память улучшилась на 37%.

Дальнейшие исследования учёных будут направлены на изучение способностей пациентов с поражениями мозга к вождению автомобилей и взаимодействие со сложными устройствами. Если эксперименты учёных завершатся успешно, возвращаться к нормальной жизни после тяжёлых травм головы люди смогут всего через пару недель.