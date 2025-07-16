Ученые создали временную татуировку для обнаружения «яда» в напитках

Южнокорейские ученые создали временную татуировку для выявления «напитков для насилия»

Химики из Южной Кореи ссоздали временную татуировку-сенсор, которая может мгновенно показать есть ли в напитке седативные средства и анестетики. Преступники подмешивают подобные вещества в напитки жертв в ночных клубах и барах. О результатах исследования рАС сказали в журнале ACS Sensors.

— Гамма-оксимасляная кислота представляет собой седативное средство, которое преступники часто подмешивают в напитки жертв для того, чтобы лишить их сознания или памяти о происходящих событиях. Это соединение и его аналоги не имеют запаха, цвета или вкуса, из-за чего их сложно обнаружить. Для решения этой проблемы мы создали временную татуировку, которая меняет цвет в присутствии этих молекул, — на писали исследователи под руководством профессора Университета Сонгюнгван (Сеул) Квона Осока.

Сенсор— это прозрачный гель с органическим красителем. Он резко меняет цвет при контакте с опасными веществами.

—В присутствии даже небольших количеств седативных средств краситель приобретает ярко красную окраску, тогда как в нормальном состоянии он обладает желтым цветом, — пояснили ученые.

Тестирование показало, что татуировка меняет цвет за секунду даже при минимальных концентрациях ГБО (около 0,01 мкг/мл) в различных напитках — включая кофе и спиртное. Эта концентрация в 100 раз ниже порога, вызывающего эффект у человека.

Татуировка сохраняет новый цвет не менее месяца, а для ее изготовления не требуются дорогие реагенты или технологии. Разработка может стать эффективным средством защиты посетителей общественных мест от преступлений с применением «напитков для насилия».