Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 10 Апреля 2018

Учёные требуют запретить секс-роботов

По теме

Ученые рассказали, как правильно спать
10.04.18 22:00
ВИДЕО: "Бери меня" в пустыне - Бузова представила новый клип
10.04.18 21:30
Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов
10.04.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Исследователи считают, что устройства дают мужчинам "слишком быстрый доступ к сексу".

Несмотря на растущий спрос на секс-роботов, профессор роботизации и исследования искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки считает, что такие устройства нужно запретить. Шарки отмечает, что слишком лёгкий секс может изменить человечество навсегда, передает "Лайф".

По словам учёного, главная опасность заключается в том, что до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами. Специалисты компании ANVAS, проводившие изучение спроса на секс-роботов во Франции, отметили, что главными причинами для вступления в отношения с роботами остаются неприязнь и нежелание испытывать негативные последствия после брака с настоящими женщинами.

При этом исследователи считают, что через 50 лет может появиться целое движение, активисты которого будут выступать исключительно за отношения между людьми и роботами, а уже в ближайшие 10 лет женщины начнут испытывать дефицит настоящих мужчин.

По теме

Ученые рассказали, как правильно спать
10.04.18 22:00
ВИДЕО: "Бери меня" в пустыне - Бузова представила новый клип
10.04.18 21:30
Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов
10.04.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рэм
2018-04-10 20:10:49
Мужики порой просто боятся что на них заявят за изнасилование, это законы и женщины- вымогатели привели мужиков к роботам,хорошо что мы отсталая страна и нам пока это не грозит, роботы в смысле....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»