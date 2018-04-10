Учёные требуют запретить секс-роботов

Исследователи считают, что устройства дают мужчинам "слишком быстрый доступ к сексу".

Несмотря на растущий спрос на секс-роботов, профессор роботизации и исследования искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки считает, что такие устройства нужно запретить. Шарки отмечает, что слишком лёгкий секс может изменить человечество навсегда, передает "Лайф".

По словам учёного, главная опасность заключается в том, что до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами. Специалисты компании ANVAS, проводившие изучение спроса на секс-роботов во Франции, отметили, что главными причинами для вступления в отношения с роботами остаются неприязнь и нежелание испытывать негативные последствия после брака с настоящими женщинами.

При этом исследователи считают, что через 50 лет может появиться целое движение, активисты которого будут выступать исключительно за отношения между людьми и роботами, а уже в ближайшие 10 лет женщины начнут испытывать дефицит настоящих мужчин.