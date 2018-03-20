Учёные успешно испытали противозачаточные таблетки для мужчин

Биолог Стефания Пейдж из Университета Вашингтона совместно с коллегами работает над созданием противозачаточных средств уже несколько лет.

В своём исследовании учёные используют два мужских гормона: тестостерон и прогестерон. Это вещество заставляет заготовки половых клеток в семенниках приостановить цикл размножения, что приводит к постепенному исчезновению взрослых сперматозоидов.

Исследователи впервые провели подобное испытание с противозачаточными таблетками для представителей сильного пола. В эксперименте приняли участие 83 человека. По словам Стефании Пейдж, несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, почти никто из добровольцев не жаловался на недостаток или избыток этого гормона.

Также она пояснила, что разработанные ранее таблетки для мужчин не гарантируют результата и вызывают побочные эффекты, такие как проблемы с эрекцией или с психикой. Именно поэтому пока ни у одного препарата нет официального одобрения.

"Нынешнее испытание показало неплохие результаты в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Для лучшей проверки их эффективности нам, разумеется, понадобится ещё некоторое время", - сказала Стефания Пейдж.

Биологам удалось объединить молекулу гормонов с длинным "хвостом" жирной кислоты, благодаря чему замедлился вывод препарата из организма и его накопление в печени. Только после этого на добровольцах испытали таблетку под названием DMAU, которую следовало принимать каждый день в трёх разных дозах. Во время эксперимента необходимо было сообщать о самочувствии.

В ходе опыта удалось выяснить, что большие дозы таблетки эффективно подавляли размножение сперматозоидов, но не препятствовали работе половых органов и не вызывали других проблем со здоровьем. Как отметили участники, единственными минусами оказались набранный вес и повысившийся уровень холестерина.

В настоящее время учёные планируют провести более масштабные исследования, в которых испытуемым нужно будет принимать таблетки в течение нескольких лет. Как отметили медики, в случае успешного проведения опытов противозачаточный препарат DMAU может стать первым, который будет доступен мужчинам по всему миру.