Ученые установили, какой день является худшим для заключения брака

Открытие, которое наверняка пригодится всем потенциальным молодеженам, совершили австралийские ученые.

руппа исследователей из Университета Мельбурна (Австралия) рассказали о том, какой день является самым худшим для вступления в брак.

Несколь неожиданно для ученых, "фатальной" для брачных отношений оказалась "самая романтическая дата" — 14 февраля, День святого Валентина, сообщает британский таблоид The Sun.

Как выяснилось, именно те, кто оформили брак в этот день, имеют самые высокие шансы развестись. Всего ученые проанализировали истории брака более миллиона супружеских пар. Всего 11% брачных союзов, заключенных 14 февраля, распались в течение пяти лет после бракосочетания. И 21% − в течение девяти лет, пишет Главред.