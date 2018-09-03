Ученые установили, какой день является худшим для заключения брака

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Открытие, которое наверняка пригодится всем потенциальным молодеженам, совершили австралийские ученые.
руппа исследователей из Университета Мельбурна (Австралия) рассказали о том, какой день является самым худшим для вступления в брак.
Несколь неожиданно для ученых, "фатальной" для брачных отношений оказалась "самая романтическая дата" — 14 февраля, День святого Валентина, сообщает британский таблоид The Sun.
Как выяснилось, именно те, кто оформили брак в этот день, имеют самые высокие шансы развестись. Всего ученые проанализировали истории брака более миллиона супружеских пар. Всего 11% брачных союзов, заключенных 14 февраля, распались в течение пяти лет после бракосочетания. И 21% − в течение девяти лет, пишет Главред.
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