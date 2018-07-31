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Новости. Общество
23:30, 31 Июля 2018
фото: http://glavred.info

Ученые установили, "совы" или "жаворонки" больше склоны к случайному сексу


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Оказывается, привычка к раннему или позднему сну влияет на сексуальное влечение.

Объединенная группа ученых из Университета штата Пенсильвания (США) доказала, что люди-"совы" гораздое проще и лояльнее относятся к случайному сексу, нежели "жаворонки", которые гораздо более консервативны в вопросах интима.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в специализированном издании "Personality and Individual Differences". Согласно обнародованным данным, привычка укладываться спать либо рано, либо поздно прямо влияет на сексуальную жизнь людей, пишет "Главред".

"Совы" очень и очень расслабленно, как установили ученые, относятся к случайным встречам, которые завершаются сексом. Более того, по данным одного из авторов проекта, доктора Роберта Матчока, у них наблюдается пресловутая социосексуальная дезинтеграция.

"Жаворонки" же гораздо тщательнее себе выбирают сексуальных партнеров и в целом не очень склонны экспериментировать в сексе.

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