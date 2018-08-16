Ученые узнали о секрете идеального секса

Ученые из университета штата Огайо после проведения исследований узнали о секрете идеального секса.

Авторы проекта рассказали о свойствах иммунных клеток, действующих в организме в качестве возбудителя влечения к представителям противоположного пола.

Эксперты проводили эксперименты с участием мышей и обнаружили элементы, повышающие либидо. У молодых животных в организме есть особый вид иммунных клеток, на которые воздействуют типы гормонов, включая эстрогены. Секрет идеального секса заключался в способности самцов спариваться с несколькими самками на протяжении одного периода. Затем их сексуальная активность заметно падала.

К текущему моменту нет сведений, планируют ли ученые применять полученные данные о сексе для лечения фригидности людей. По словам неврологов, возбуждение происходит под воздействием гормонов на иммунные клетки, пишет издание OaNews.