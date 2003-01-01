Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

Карельские учёные организовали экспедицию в Национальный парк «Паанаярви».

Экспедицию в Национальный парк «Паанаярви» летом нынешнего года организовали учёные Отдела комплексных научных исследований КарНЦ РАН, сообщили на сайте академии.

Уникальность парка «Паанаярви» заключается, во-первых, в том, что здесь сохранился практически нетронутым массив северной тайги в условиях низкогорного ландшафта. Во-вторых, особенностью этого массива является то, что он преимущественно еловый, что не совсем характерно для северной тайги Восточной Фенноскандии. Важная особенность состоит в том, что парк расположен в арктической зоне РФ, природа которой ранима и чувствительна к изменениям климата. Исследование ландшафтов НП входят в число приоритетных при исследовании арктической зоны Карелии, - объяснил Борис Раевский, руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник ОКНИ КарНЦ РАН.

Несмотря на многолетние исследования в этой местности, благодаря которым, в том числе, и появился парк "Паанаярви", текущая информация о его экосистемах устарела. Поэтому возобновление мониторинга и комплексные исследования были так важны для изучения природы парка. Кроме того, учёные возобновили мониторинг и изучение динамики изменения растительного покрова парка с учетом данных дистанционного зонирования.