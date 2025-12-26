Учёные впервые полностью победили деменцию

Американским исследователям впервые удалось не просто замедлить, а полностью обратить вспять симптомы болезни Альцгеймера (деменции) у подопытных мышей.

После курса терапии у животных восстановились память, способность к обучению и повреждённые нейронные связи, сообщает журнал Cell Reports Medicine.

Учёные установили, что ключевой механизм развития деменции связан с дефицитом молекулы NAD+, критически важной для энергоснабжения клеток мозга. Для восстановления её уровня применялся экспериментальный препарат P7C3-A20.

В результате эксперимента у мышей исчезли воспаление и когнитивные нарушения, восстановились повреждённые нейронные связи и начался рост новых нервных клеток.

Животные, которые до лечения проявляли признаки деменции, вернулись к успешному выполнению тестов на память и обучение.

Это открытие доказывает обратимость симптомов деменции. На следующем этапе исследователи планируют начать клинические испытания терапии на человеке.

Ранее мы сообщали, что учёные из Сеченовского Университета совершили прорыв в лечении рака.