Ученые выяснили, чем опасны бессонные ночи для мозга

В Новосибирском университете выяснили, как бессонница влияет на процессы в головном мозге.

Нейробиологи Новосибирского государственного университета выяснили, как бессонница влияет на информационные молекулы РНК в головном мозге, пишет «Российская газета».



«Оказалось, что в клетках коры мозга общее число информационных молекул циклически меняется на протяжении суток, и такие изменения могут достигать 10-15% от их общего количества. Более того, количество информационных молекул в мозге может временно измениться под действием сильного стресса, например, после однократного эпизода бессонницы», - говорится в сообщении.



Исследователь Петр Меньшанов пояснил, что эти изменения в клетках нервной системы происходили в пределах нескольких часов и не связаны с изменением числа самих клеток мозга.



«Иначе у любого студента после пары бессонных ночей во время сессии можно было бы диагностировать тяжелое необратимое повреждение мозга и психики», - отмечает Меньшанов.