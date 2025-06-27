здоровье работа экология
реклама на сайте
Квартиру в центре Петрозаводска до конца лета можно купить на 1 миллион дешевле
27.06.2025 13:28
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

Ученые выяснили, что одноразовые вейпы в 20 раз опаснее обычных сигарет

Новости. Общество
10:30, 29 Июня 2025
фото: © master1305 / istockphoto

Новости партнеров

Никель из одноразовых сигарет вызывает рак и повреждает нервы.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили тревожные факты об одноразовых электронных сигаретах, пишет Газета.Ru со ссылкой на научный журнал ACS Central Science (ACS CS).

Специалисты обнаружили, что за день использования некоторые одноразовые вейпы могут выделять больше свинца, чем содержится в 20 пачках обычных сигарет. В парах также были обнаружены канцерогенные никель и сурьма, причем их концентрация увеличивается с каждой новой затяжкой.

«Наши результаты показывают скрытую опасность этих устройств, особенно для подростков и молодых людей, которые являются их основными потребителями», — заявил профессор Бретт Пулин, руководивший исследованием.

Исследователи установили, что токсичные металлы попадают в жидкость как из компонентов устройства, так и из нагревательных спиралей. В трех протестированных устройствах уровень никеля превышал допустимые нормы по канцерогенному риску, а в четырех — пределы по нейротоксичности.

Регулярное использование таких вейпов значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, поражения нервной системы и респираторных болезней.

Ранее глава Минпромторга России выступил за полный запрет вейпов. 

Напомним, в январе этого года Госдума усилила ответственность за продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Установлены штрафы от 10 тысяч рублей до 2 миллионов. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них до конца текущей сессии Госдумы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
24.06.2025, 17:50
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
Сегодня 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение