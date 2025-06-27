Ученые выяснили, что одноразовые вейпы в 20 раз опаснее обычных сигарет

Никель из одноразовых сигарет вызывает рак и повреждает нервы.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили тревожные факты об одноразовых электронных сигаретах, пишет Газета.Ru со ссылкой на научный журнал ACS Central Science (ACS CS).

Специалисты обнаружили, что за день использования некоторые одноразовые вейпы могут выделять больше свинца, чем содержится в 20 пачках обычных сигарет. В парах также были обнаружены канцерогенные никель и сурьма, причем их концентрация увеличивается с каждой новой затяжкой.

«Наши результаты показывают скрытую опасность этих устройств, особенно для подростков и молодых людей, которые являются их основными потребителями», — заявил профессор Бретт Пулин, руководивший исследованием.

Исследователи установили, что токсичные металлы попадают в жидкость как из компонентов устройства, так и из нагревательных спиралей. В трех протестированных устройствах уровень никеля превышал допустимые нормы по канцерогенному риску, а в четырех — пределы по нейротоксичности.

Регулярное использование таких вейпов значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, поражения нервной системы и респираторных болезней.

Ранее глава Минпромторга России выступил за полный запрет вейпов.

Напомним, в январе этого года Госдума усилила ответственность за продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Установлены штрафы от 10 тысяч рублей до 2 миллионов. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них до конца текущей сессии Госдумы.