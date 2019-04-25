Ученые выяснили, как секс родителей влияет на риск шизофрении у детей

Риск развития шизофрении у человека повышается на 50%, если его родители менее трех лет занимались сексом друг с другом до зачатия.

Риск развития шизофрении у человека повышается на 50%, если его родители занимались сексом друг с другом менее трех лет до зачатия, выяснили специалисты медицинского комплекса Маунт-Синай в США, пишет "Газета.ru".

Шизофрения – психическое расстройство, для которого характерны слуховые галлюцинации, паранойя, бредовые идеи. Оно может влиять на социальные функции человека, его трудоспособность. В некоторых случаях человек с шизофренией может быть опасен для общества.

При этом шизофрения встречается нередко – она есть у 4-6 человек из тысячи.

Более ранние исследования показали, что риск развития шизофрении возрастает в 2-4 раза, если в утробе человек перенес преэклампсию – осложнение беременности, при котором у женщины сильно поднимается артериальное давление. Без медицинской помощи состояние переходит в эклампсию – давление повышается настолько, что возникает угроза жизни матери и ребенку.

Один из факторов риска развития преэклампсии и эклампсии – непереносимость матерью антигенов отца.

Ранее было установлено, что при регулярном попадании спермы отца во влагалище матери на протяжении длительного периода времени вероятность непереносимости снижается.

Оказалось, что если родители были женаты менее двух лет, что соответствовало примерно году незащищенного секса до наступления беременности, риск развития шизофрении у ребенка возрастал на 50%, а в браках продолжительностью 2-4 года – на 30%.

Чем более продолжительным был брак, тем ниже был и риск развития шизофрении – на каждые 5 лет брака приходилось снижение риска на 14%.

При этом чем старше был мужчина в паре, тем быстрее в ней появлялся ребенок. Таким образом, к обусловленным возрастом рискам добавлялись новые факторы.