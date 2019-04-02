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Новости. Общество
23:30, 02 Апреля 2019
фото: © prnewswire.com

Ученые выяснили, как секс влияет на долголетие

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Ученые доказали взаимосвязь между настроением, психикой человека и длительностью жизни.

На долголетие прямое влияние оказывают "гормоны счастья", вырабатывающиеся в мозге, пишут "Актуальные новости".

В 1980-е годы ученые установили непосредственную взаимосвязь между событиями в жизни и устойчивостью к разным болезням. Она легла в основу новой науки психоневроиммунологии.

Поскольку ученые пока не разработали препарат, который заменил бы гормоны серотонин и эндорфин, люди должны сами работать над их выработкой в мозге. Чтобы пополнить запасы серотонина, советуют включать в рацион финики, хурму, бананы. Кроме того, стоит употреблять арахис, груши и инжир. Также стимулировать его выработку помогает солнечный свет.

Для пополнения запасов эндорфина, который не только дает ощущение радости, но и стимулирует иммунитет, важно питание. Подходит шоколад, мороженое, сладкие фрукты, однако злоупотреблять ими не стоит. Способствуют выработке также занятия сексом и спортом. Получасовая тренировка может увеличить его количество в 5-7 раз. Полезен в этом отношении и смех, несколько минут которого могут продлить жизнь на 12-15 минут.

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