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Ученые выяснили, на каком расстоянии может распространяться коронавирус

Новости. Общество
21:40, 12 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO
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Новый коронавирус может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии четырех метров от инфицированного, однако данных о том, что так можно заразиться пока нет.

К такому выводу пришли китайские ученые, проведя новое исследование.

Как сообщил канал НТВ, ученые из китайской Академии военных наук исследовали образцы различных поверхностей и воздуха в отделении интенсивной терапии и в общем отделении больницы Huoshenshan в Ухани, где лечились инфицированные COVID-19.

Специалисты изучали аэрозольную передачу вируса, при которой частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Они выяснили, что частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе на расстоянии четырех метров от инфицированных. Таким образом, отмечают ученые, это в 2–4 раза превышает расстояние, которое в большинстве стран установлено как обязательная дистанция между людьми.

При этом специалисты отмечают, что данных, подтверждающих, что аэрозольные частицы способны заразить коронавирусом, пока нет.

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