Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 06 Июля 2018

Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем

По теме

Ученые объяснили, почему в летние месяцы хочется секса больше, чем в другое время года
06.07.18 23:30
ВИДЕО: Пользователи в пух и прах раскритиковали ролик с грудью Анны Семенович
06.07.18 21:30
В Японии казнили семерых лидеров секты "Аум Синрике"*
06.07.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.

Ученые провели исследование с 15 добровольцами на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитирующем монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторых из них подвергли низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрацией не воздействовали. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате ученые обнаружили, что подопытные, которых подвергли вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и терять внимание. Через полчаса степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их сердечный ритм показывал, что они погружаются в сон.

Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи, пишет РИА Новости.

Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.

Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.

По теме

Ученые объяснили, почему в летние месяцы хочется секса больше, чем в другое время года
06.07.18 23:30
ВИДЕО: Пользователи в пух и прах раскритиковали ролик с грудью Анны Семенович
06.07.18 21:30
В Японии казнили семерых лидеров секты "Аум Синрике"*
06.07.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло
02.07.2018, 19:10
ФОТО: Полину Гагарину заподозрили в анорексии

Аналитика

06.07.2018 14:44
Капитал
Огромная пропасть 5
На форуме "Диалог бизнеса и власти" о реальных проблемах поговорили вскользь.
"Этот закон антинародный и безнравственный" 1
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст
06.07.2018 12:58
Ничего не боится 7
02.07.2018 11:29
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»