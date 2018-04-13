Ученые выяснили, почему "жаворонки" живут дольше, чем "совы"

Люди с хронотипом совы рискуют умереть раньше отмеренного им биологического срока.

С таким утверждением выступают британские ученые из Университета Суррей (Гилфорд), опубликовавшие результаты собственного исследования в специализированном журнале Chronobiology International, передает ТАСС.

"Люди ведут ночной образ жизни не по своей воле, а в силу особенностей психики и физиологии. Наша задача - помочь таким людям адаптироваться в жизни и, прибегнув к профилактическим мерам, позаботиться о своем здоровье", - утверждает одна из соавторов исследования Кристен Кнутсон из Северо-западного университета (США). "Возможно, наше исследование подтверждает, что "совы" обладают своими собственными биологическими часами, "ход" которых не совпадает с течением времени вне их сознания", - добавляет исследователь, замечая, что из-за хронического недосыпания у "сов" значительно больше шансов подорвать свое здоровье по сравнению с "жаворонками". "Позднее засыпание и пробуждение — проблема, существование которой общество не может игнорировать", - убежден профессор хронобиологии Университета Суррей Малкольм фон Шантц.

Широкомасштабному исследованию подверглись более полумиллиона жителей Англии в возрасте от 38 до 73 лет. Результат показал, что риск раньше умереть у "сов" на 10% выше, чем у людей, соблюдающих естественный порядок чередования бодрствования и сна.

В докладе ученых отмечается, что "совы", по полученным данным, наиболее подвержены кардиоваскулярным заболеваниям (инфаркты, инсульты, сердечно-сосудистая недостаточность), нарушениям эндокринной системы (диабет, дисфункции крупных желез внутренней секреции). Ночной образ жизни также провоцирует развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочных расстройств и психических отклонений, отмечается в докладе.

Традиционно считается, что существуют три вида человеческих хронотипов, среди них: "сова", "жаворонок" и "голубь". Люди, чей хронотип соответствует "жаворонку" или "голубю", чаще не испытывают проблем с утренним пробуждением и бодрствованием в течении дня. "Совам" же постоянно мешает сонливость.