Ученые выяснили причину преследования собаками собственного хвоста

Ветеринары рассказали, почему некоторые собаки начинают гоняться за собственным хвостом.

Подобное поведение может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства у животных, пишет RT.

"Преследование собакой собственного хвоста может означать серьёзную проблему. Как и люди, собаки могут страдать от формы обсессивно-компульсивного расстройства, называемого собачьим компульсивным расстройством", — сообщает издание.

Отмечается, что впервые ветеринары зафиксировали признаки собачьего компульсивного расстройства в 1990-х.

При этом разные породы собак демонстрируют разные признаки расстройства, подчёркивает издание. Так, бультерьеры могут часами преследовать собственный хвост, доберманы начинают усиленно облизывать лапы, лабрадоры — жевать камни, а собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель могут пытаться укусить воображаемый объект.