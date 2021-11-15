Ученые выяснили самый эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса

Согласно исследованиям, ношение масок помогает снизить заболеваемость COVID-19 на 53%.

Ношение масок остается наиболее эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. К такому выводу пришли ученые из разных стран, в том числе Великобритании, Австралии и Китая.

Они провели шесть исследований, чтобы выяснить, как меры общественного здравоохранения — ношение масок, социальное дистанцирование и тому подобное — влияют на ситуацию с COVID-19.

«Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53 процента, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной», — говорится в отчете, опубликованном в научном журнале British Medical Journal. На него ссылается РИА Новости.

В исследованиях участвовали более 400 тысяч человек, свыше двух с половиной тысяч из них в этот момент болели COVID-19.

По словам ученых, большинство вакцин, несмотря на безопасность и эффективность, не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, поэтому и после прививки нужно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.