Ученые выяснили, сколько микропластика ежедневно вдыхает человек

Распространенность микропластика в воздухе вызывает серьезные опасения о его потенциальном влиянии на здоровье человека.

Ученые выяснили, сколько микропластика ежедневно вдыхают люди. Каждый день человек вдыхает примерно 68 тысяч частиц микропластика. Известно, что это число в 100 раз больше, чем предполагалось ранее. Эти данные указаны в исследовании Университета Тулузы, опубликованном в журнале PLOS One: «Воздействие на человека частиц микропластика диаметром до 10 микрометров в воздухе внутри помещения».

Авторы подчеркнули, что распространенность микропластика в воздухе вызывает серьезные опасения о его потенциальном влиянии на здоровье человека.

— Расчетное количество вдыхаемых в помещении взвешенных частиц микропластика размером от одного до 10 микрометров составляет 47 тысяч плюс-минус 28 тысяч и 68 тысяч плюс-минус 40 тысяч частиц в день для детей и взрослых соответственно. […] Вдыхаемые человеком частицы микропластика размером от одного до 10 микрометров могут преодолевать клеточные барьеры, попадая в кровоток и потенциально оказывая системное действие, включая окислительный стресс, иммунные реакции и даже, со временем, повреждение жизненно важных органов, — заключили ученые.

В исследовании говорится, что частицы микропластика могут быть токсичны, а также содержать тяжелые металлы или органические загрязнители.