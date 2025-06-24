Ученые выявили простые и доступные средства от депрессии

Некоторые привычные добавки и травяные препараты могут реально помогать при депрессии.

Ученые проанализировали данные 209 клинических испытаний и выявили 64 безрецептурных средства, которые оцениваются как поддерживающая терапия при симптомах депрессии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на новое крупное исследование, опубликованное в Frontiers in Pharmacology.

Исследование показало, что омега‑3 жирные кислоты, зверобой, шафран, пробиотики и витамин D в ряде работ демонстрировали сопоставимый эффект с антидепрессантами или значимое улучшение по сравнению с плацебо.

Кроме того, перспективными признаны фолиевая кислота, лаванда, лимонный бальзам, цинк, триптофан и родиола.

– Для них пока есть лишь ограниченное количество исследований, но результаты выглядят многообещающе. При этом серьезных побочных эффектов в большинстве испытаний не выявлено, – отметили авторы исследования.

Они также добавили, что перед применением любых средств стоит проконсультироваться со специалистом, и даже простые добавки могут взаимодействовать с другими лекарствами.